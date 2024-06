Sottoscritto protocollo per diffondere comunità energetiche

Avviare per la Provincia di Ancona un percorso sperimentale con l'obiettivo di potenziare il dialogo tra imprese, cooperative e Anci Marche impegnandosi a collaborare, stimolando ed incoraggiando la diffusione della conoscenza delle comunità energetiche e l'aggregazione in forma cooperativa per l'efficientamento energetico.

Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto tra Anci Marche, Confindustria Ancona, Confcooperative Marche, Legacoop Marche ed a firmarlo sono stati Marco Fioravanti, Presidente Anci Marche, Pierluigi Bocchini, Presidente Confindustria Ancona, Massimo Stronati, Presidente Confcooperative Marche, Simone Cecchettini, Coordinatore regionale di Legacoop Marche. Previsti incontri periodici, incontri formativi, promozione delle opportunità offerte dal territorio per attrarre risorse pubbliche. Per Marco Fioravanti, Presidente di Anci Marche "questo protocollo vuole incentivarne il percorso di consapevolezza circa i vantaggi ambientali, sociali ed economici".

Per Bocchini "parte da Ancona un percorso virtuoso che ci adopereremo per divulgare anche tra le nostre altre territoriali e che rafforza il concetto di sostenibilità in tutte le sue forme". Stronati ha rimarcato come "con questo protocollo andiamo a garantire risvolti sociali oltre che economici e produttivi e la comunità energetica può divenire anche cooperativa energetica". Secondo Cecchettini "questo protocollo definisce gli accordi tra mondo imprenditoriale e delle cooperative con gli enti locali che Anci rappresenta".



