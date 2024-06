In 5mila ballano a Baia Flaminia al CaterRaduno

Il CaterRaduno fa ballare Baia Flaminia. Al concerto del Cosmo erano in 5mila, dalle 6 di questa mattina, di fronte al mare nella natura del Parco San Bartolo nella seconda giornata del festival di Rai Radio2 lanciato da Caterpillar. Si continua fino a domenica 30 giugno fra radio, grande musica dal vivo e impegno civile.

A Pesaro 2024 la giornata ideale di giugno è dunque iniziata in musica. Era passata da poco l'alba (oggi alle 5.28) ma a Baia Flaminia l'energia era già alta.

E' l'inizio perfetto,in una location che rientra tra le migliori sunset best views per ammirare alba e tramonto nella Capitale de 'La natura della cultura', per la seconda data del festival lanciato da Caterpillar che offre, anche ai tanti turisti che si stanno godendo la città, quattro giorni non-stop di eventi gratuiti per ballare, riflettere, condividere e ascoltare grande musica dal vivo.

E per chi non vuole perdersi neppure un attimo, vale la pena ricordare che il CaterRaduno è in diretta su Rai Radio2, sul Canale 202 del digitale terrestre, su RaiPlay e RaiPlay Sound in diretta streaming e con clip on demand, e su tutti i Social del canale sugli account di @rairadio2.



