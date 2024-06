Gino Sabatini rieletto all'unanimità presidente CameraMarche

Gino Sabatini confermato all'unanimità presidente della Camera di Commercio delle Marche per il quinquennio 2024/2029. Questa la decisione presa dal nuovo Consiglio camerale nominato con Decreto del Presidente della Regione Marche Acquaroli, riunitosi oggi nella sede di Ancona. "Il concetto di impresa al centro, la parola d'ordine per questo nuovo mandato", le prime parole di Sabatini dopo aver ringraziato per la rielezione.

"I primi cinque anni hanno visto il sistema economico affrontare sfide inedite e davvero complesse, oggi ci affacciamo su un mondo nuovo con priorità e urgenze diverse: una è quella dell'intelligenza artificiale cui affiancheremo l'intelligenza artigiana, commerciale, industriale e agricola", ha concluso.

Hanno voluto portare il loro saluto e augurio al Presidente e al nuovo Consiglio anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che si è dichiarato "soddisfatto" di questa continuità.

"L'auspicio per i prossimi anni è di continuare su questa convergenza patrimonializzando lo spirito e il metodo maturati nel quinquennio passato", ha concluso. Oltre al Governatore presenti anche il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Lucia Albano, che ha sottolineato l'importanza della presenza unitaria e della compattezza espressa dalla realtà camerale marchigiana; il Commissario Straordinario del Governo alla Riparazione e Ricostruzione Guido Castelli, che ha posto l'accento sull'azione di semplificazione portata avanti dal sistema camerale nazionale e marchigiano anche in riferimento all'applicazione del Pnrr e complimentandosi per la capacità di Camera Marche di fare sintesi.



