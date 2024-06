Nominato il commissario prefettizio per Sant'Elpidio a Mare

Il prefetto di Fermo, Edoardo D'Alascio, ha provveduto a nominare un commissario prefettizio per il Comune di Sant'Elpidio a Mare (Fermo). A guidare l'ente fino a nuove elezioni, occupandosi di amministrazione ordinaria, sarà il viceprefetto vicario di Fermo, Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi.

La nomina si è resa necessaria dopo che ieri mattina nove consiglieri (sei di opposizione e tre di maggioranza) hanno rassegnato le dimissioni dal notaio facendo cadere l'amministrazione comunale guidata dall'ormai ex sindaco Alessio Pignotti. "La vita mi ha concesso questa bellissima esperienza.

Sono onorato di averla condotta con entusiasmo, grinta e determinazione" le poche parole pronunciate dall'ex primo cittadino Pignotti nel commentare la caduta della sua amministrazione.

Stamattina, dunque, il prefetto D'Alascio ha adottato il decreto di sospensione degli organi elettivi ed ha nominato il suo viceprefetto vicario Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi commissario prefettizio. Il commissario prefettizio avrà poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale per la provvisoria gestione dell'ente, "nelle more dell'adozione del decreto di scioglimento da parte del presidente della Repubblica" specificano dalla prefettura di Fermo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA