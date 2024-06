In un anno e mezzo bloccati dalla Finanza 5 milioni di euro di beni a criminalità

Nelle Marche, per la lotta al crimine organizzato, tra il 2023 e i primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza ha denunciato 52 persone e ne ha arrestate sei. Sul fronte antimafia sequestrati e confiscati oltre 5 milioni di beni. Per riciclaggio 93 denunce (7 arresti) e ricostruite operazioni illecite per oltre 65 milioni. Il dato è stato diffuso durante le celebrazioni dei 250/o delle Fiamme Gialle proprio nelle ore in cui sono stati eseguiti altri sequestri, nell'ambito di un'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che riguardano beni nelle province di Reggio Calabria, Ancona e Pesaro Urbino: 5 milioni di euro sono stati sequestrati a un imprenditore edile dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata e dei Comandi provinciali di Ancona e Pesaro-Urbino, coordinati dalla Dda reggina diretta da Giovanni Bombardieri.

Negli ultimi 17 mesi, in particolare in provincia di Pesaro Urbino, all'attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, i finanzieri avevano eseguito 13 interventi in materia di riciclaggio e auto-riciclaggio con la denuncia di 24 persone, di cui tre tratte in arresto, e avevano ricostruito operazioni illecite per 2.307.322 euro. Investigati oltre 316 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio. Con riferimento a condotte di usura ed estorsione, nell'ultimo anno e mezzo nel Pesarese arrestati quattro soggetti, con sequestri per 2.512.804 euro. Nello stesso periodo, in applicazione della normativa antimafia, sottoposti a verifiche patrimoniali 56 soggetti, con applicazione di sequestri e confische per un valore di 216.240 euro; eseguiti 1.614 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai prefetti, riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.



