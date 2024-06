Daccapo, birra solidale e inclusiva per festival RisorgiMarche

RisorgiMarche, il festival di solidarietà per la rinascita delle comunità colpite dal sisma del 2016, ideato e promosso da Neri Marcorè, adotta la birra di "Birra Acca", il birrificio artigianale marchigiano in cui lavorano adolescenti e giovani adulti con diagnosi dello spettro autistico. Solidale ed inclusiva, con ingredienti del territorio e packaging ecosostenibile, la birra ufficiale del festival si chiama "Daccapo Marche" e verrà presentata in anteprima al concerto di apertura di sabato 6 luglio con il pianista, autore e produttore Dardust che, alle ore 18 accompagnato dal Sunset String Quintet, si esibirà a Monte Torrone, nel territorio di Ussita.

"Daccapo Marche" non è il primo prodotto inclusivo adottato dalla rassegna di Marcorè a sostegno dell'economia locale: nel pack creato ad hoc per le varie tappe del festival c'è anche il biscotto "Sibillino" del Microbiccotificio Frolla, cooperativa sociale che promuove l'inclusione e l'inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità, ed inoltre i prodotti dell'Anffas Sibillini Onlus.

Il progetto di "Birra Acca" è ideato dalla Cooperativa Sociale Senza Rete e Astuta Ability Academy APS, e intende promuovere inclusione lavorativa e aggregazione attraverso un prodotto di altissima qualità. La birra diventa un simbolo di connessione con la società, attraverso cui rompere le barriere e costruire ponti tra le persone. Il loro logo - il punto e virgola - è una rappresentazione visiva di un inizio che apre le porte a un racconto più ampio.



