Ancona calcio, avviso pubblico per manifestazione di interesse

Il Comune di Ancona ha pubblicato questa mattina un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società per l'iscrizione della squadra di calcio, in rappresentanza del comune di Ancona a un campionato dilettantistico per la stagione sportiva 2024-2025. Lo rende noto un comunicato del Comune.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è alle ore 9:00 del 1 luglio, al fine di consentire il rispetto del termine ultimo per il deposito della documentazione fissato dalla Figc per le ore 18:00 del giorno 4 luglio 2024".

L'avviso fa seguito alle note vicende, che hanno condotto al mancato esito positivo delle procedure per l'iscrizione del Club al Campionato di Serie C Lega PRO per l'imminente stagione calcistica 2024/2025.

L'Amministrazione comunale "con questo atto intende individuare un nuovo soggetto giuridico che svolga attività sportiva a nome della Città e assicuri continuità nel mantenimento e nella cura del settore giovanile, nonché l'elaborazione di una strategia per il ritorno nelle serie superiori" - spiega la nota dell'Amministrazione.

"Non sono infatti ancora decorsi - viene spiegato - i termini per l'iscrizione della principale squadra di calcio della città di Ancona al campionato interregionale di Serie D della Lega nazionale dilettanti (LND) per la prossima stagione 2024/2025, nonché, in subordine, al Campionato Regionale di Eccellenza. E' inoltre pervenuta dalla Figc una nota con cui la Federazione comunica di poter concedere l'opportunità, in base alle relative norme, di iscrivere una società in rappresentanza del Comune a un campionato dilettantistico".

"Tutti i soggetti che intendano manifestare il proprio interesse dovranno formalizzare la loro volontà depositando una dichiarazione scritta, indirizzata al Comune di Ancona e inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo comune.ancona@emarche.it. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la documentazione descritta nello specifico nel documento, pubblicato oggi integralmente all'albo pretorio on line del Comune di Ancona.

Tra l'altro, sarà necessario: non avere ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, amministratore e/o dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione alla FIGC; non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per reati non colposi puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; non aver riportato condanne penali per truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, Appropriazione indebita, riciclaggio, bancarotta fraudolenta o ricorso abusivo al credito; non essere stati coinvolti in scandali calcistici.

Occorrerà inoltre: essere in condizioni di ammissibilità a ricoprire incarichi in società calcistiche secondo la normativa Figc; non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata.

L'avviso richiede il piano triennale delle attività sportive, con particolare riferimento a organizzazione e gestione della squadra principale, inclusa la strategia per il ritorno nelle serie superiori, e organizzazione e gestione del settore giovanile e del settore femminile. Nel solo - è spiegato - in caso di proposte di iscrizione al Campionato Interregionale di Serie D dovrà essere indicato il budget destinato alla gestione del settore giovanile, pari ad almeno 150 mila euro.

Infine è richiesta la dichiarazione di disponibilità ad avviare interlocuzioni con l'Amministrazione comunale per l'utilizzo e la valorizzazione dell'area di proprietà comunale sita in località Passo Varano, in prossimità dello Stadio del Conero, destinata ad attrezzature sportive, coerentemente con lo stato di diritto del luogo e con la destinazione da ultimo impressa con deliberazione di Consiglio comunale assunta a ottobre 2023.

L'Ente procederà, a suo insindacabile giudizio, alla valutazione delle proposte ricevute, verificandone la completezza e l'adeguatezza, ai fini dell'accreditamento.

Solo in assenza di proposte per l'iscrizione della squadra al Campionato Interregionale di Serie D verranno prese in considerazione proposte per l'iscrizione al Campionato Regionale di Eccellenza.

Il Comune di Ancona si impegna a concedere il godimento gratuito del marchio "AC ANCONA", di cui è titolare, previa consultazione del comitato di tifosi "Salviamo i Marchi". Il Comitato verrà sentito anche per l'individuazione della denominazione, che dovrà comunque richiamare la città di Ancona.

Il Comune si impegna anche a mettere a disposizione della principale squadra di calcio cittadina l'impianto sportivo Stadio Del Conero, di cui è proprietario, dietro pagamento della tariffa nella misura stabilita dalla Giunta comunale.



