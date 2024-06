Teatro ragazzi, al via Ambarabà in 11 comuni provincia Ancona

Bolle di sapone, magia, clown, baracche e burattini, teatro d'ombra e tanto altro. E' variegato e divertente il cartellone di Ambarabà, il 26esimo festival di teatro ragazzi e di figura che, dal 26 giugno al 9 agosto, porta spettacoli ed eventi in 11 comuni della provincia di Ancona, nei luoghi d'arte, nelle piazze e nei parchi pubblici.

I comuni sono quelli di Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Genga, Jesi, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia e Serra San Quirico, e l'organizzazione è a cura del Teatro Giovani Teatro Pirata, realtà marchigiana attiva nella produzione e formazione teatrale rivolta alle giovani generazioni.

In programma sono 17 spettacoli serali, e 6 pic nic teatrali, questi ultimi ad ingresso gratuito con gli operatori della compagnia che, di pomeriggio, leggono storie ai bambini nei parchi delle varie cittadine, e tra gli alberi del Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. Si inaugura appunto con un pic nic teatrale, dopodomani ore 18 agli Orti Pace di Jesi. Gli spettacoli vedono in scena compagnie nazionali, in una grande varietà di tecniche e di linguaggi, dal classico teatro d'attore con pupazzi, alla multimedialità, rivisitando fiabe antiche, o con storie tutte nuove.

Tra i primi appuntamenti, l'8 luglio a Sassoferrato, c'è "Il mondo di Oscar", giocattoli di latta animati sulla magica pista di un circo in miniatura, l'11 luglio a Senigallia "I quattro musicanti di Brema", ovvero la fiaba dei Grimm in versione Rock'n'Roll, il 16 luglio a Chiaravalle "In fondo al mare", spettacolo d'attore, pupazzi e teatro sul nero per una divertentissima detective story subacquea. Il 18 luglio ancora a Senigallia c'è Alekos Il Poeta delle Bolle in "Rime insaponate".





