Rissa all'alba tra giovani in una discoteca di San Benedetto,

Una rissa è scoppiata all'alba tra una decina di giovani in una discoteca di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). E' stato necessario l'intervento di una volante della Polizia di Stato per fermare il parapiglia ed evitare che la situazione potesse degenerare: gli agenti hanno identificato i giovani, procedendo nel contempo alla richiesta di intervento di personale del 118 per le cure del caso. Uno dei giovani coinvolti nella rissa è infatti rimasto leggermente contuso.

Sono in corso accertamenti per verificare i motivi alla base della rissa e le responsabilità di quanto è accaduto. Si tratta del secondo episodio violento dopo l'aggressione, durante lo scorso fine settimana, ai danni del personale di un istituto di sicurezza privato in servizio in un locale della movida sambenedettese. Dal primo luglio il commissariato di San Benedetto del Tronto sarà rinforzato con 21 poliziotti di cui sei trasferiti ufficialmente dal Ministero e 15 inviati di rinforzo fino al primo settembre prossimo. La permanenza dei reparti di rinforzo si protrarrà per due settimane in più rispetto all'aggregazione dell'analogo periodo dell'anno precedente. Tutto ciò comporterà un aumento dell'organico del commissariato di oltre il 40%.

Oltre ai sei poliziotti assegnati in via definitiva al commissariato, altri sei sono stati trasferiti nella zona costiera nei distaccamenti della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria.

Nel corso dei controlli in provincia di Ascoli Piceno con il concorso di personale dell'Ispettorato del Lavoro, Carabinieri e Guardia di Finanza, dall'inizio di maggio ad oggi effettuati quattro pattuglioni: identificate in totale circa 200 persone e controllari 10 esercizi pubblici. In alcuni casi riscontrate irregolarità cui è seguita l'irrogazione di sanzioni amministrative e la sospensione dell'attività. Grazie all'attività di prevenzione sono state emesse 35 misure di prevenzione, di cui 17 rimpatri con fogli di via obbligatori, dieci provvedimenti Dacur e otto Avvisi orali.



