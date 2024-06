Questore firma Foglio di via obbligatorio per tre persone

Nella mattinata odierna il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei confronti dei tre soggetti denunciati le misure di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. "Non si arresta l'impegno quotidiano della polizia di Stato e di tutte le Forze dell'ordine presenti sul territorio - ha ricordato il Questore - , volto a reprimere le condotte criminali, ma soprattutto a cercare di prevenire la commissione di delitti, per rendere sempre più vivibile e sicura la nostra Provincia".

I tre, tutti di età compresa tra i 35 ed i 45 anni, originari della Moldavia e non residenti nel capoluogo dorica - spiega una nota della questura dorica -, avevano precedenti specifici per reati lucro-genetici, in particolare si erano resi protagonisti di altri furti perpetrati ai danni di altri soggetti in epoca recente.

"In considerazione della loro spiccata pericolosità sociale, delle loro condotte improntate alla commissione di illeciti per finalità di lucro e in relazione al fatto che non avessero alcun interesse nel territorio del Comune, il Questore ha firmato ed emesso nei loro confronti le misure con le quali ha ordinato a ciascuno di loro di lasciare immediatamente il territorio del capoluogo dorico, imponendogli il divieto di far ritorno per un periodo di tre anni, avvisandoli che la violazione della misura comporta la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10mila euro.



