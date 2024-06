Nubifragio a Tolentino, allagamenti e disagi sulle strade

Un violento nubifragio ha interessato il Maceratese nelle prime ore del pomeriggio, creando disagi e qualche allagamento in particolare Tolentino.

Tra le diverse criticità riscontrate, quelle in zona Bura dove è caduta una quercia. Gli operai del Comune sono intervenuti per far defluire l'acqua in eccesso dalle strade in via Colombo, in viale Bruno Buozzi, sul ponte di Mancinella e in diverse contrade. La situazione con la diminuzione della pioggia sta rientrando nella normalità.

Nel pomeriggio anche i vigili del fuco sono entrati in azione nella zona di Tolentino con una quindicina di interventi: fortunatamente non ci sono state evacuazioni di abitazioni nella zona colpita dal nubifragio.



