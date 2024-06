Ceo Pieralisi, 'il cuore del Gruppo resterà a Jesi'

Resterà a Jesi (Ancona) nelle Marche, il cuore del Gruppo Pieralisi, realtà leader internazionale nella produzione di macchine olearie e tra i principali protagonisti nella fornitura di soluzioni per estrazione e separazione centrifuga in area industriale. Fondata nel 1888 dalla famiglia Pieralisi, e dal 2020 nell'orbita del fondo di private equity Dea Capital che ne controlla il 51%. Il Gruppo ha scelto come nuovo amministratore delegato Aldino Zeppelli, ingegnere modenese con solida carriera internazionale, che oggi ha incontrato la stampa per illustrare obiettivi e progetti.

"In questo stabilimento - ha spiegato Zeppelli dal quartier generale di Jesi - c'è un centro di eccellenza dove produciamo gran parte della meccanica, il cuore del nostro prodotto al 100% di tecnologia made in Italy. L''obiettivo è farne luogo d'attrazione per i cervelli, e sviluppare prodotti sempre più innovativi e sostenibili". I progetti, ha detto Zeppelli - sono quelli di un rilancio importante, del marchio, dell'assistenza alla clientela, ma soprattutto del prodotto, in particolare nelle tecnologie per la separazione industriale e la depurazione, ambito che ha portato nel 2023 a una commessa importante dall'Acquedotto Pugliese. "L'ambizione - ha aggiunto - è ricostruire la centralità dell'azienda nel mondo industriale, nel rapporto di vicinanza ai clienti, con le istituzioni. Ritrovata anche la vicinanza con la famiglia Pieralisi, fondamentale non scordare le origini".

Macchine olearie e tecnologie centrifughe ad uso industriale sono ambiti che, ad oggi, rappresentano ciascuno il 50% della attività di Pieralisi. "Per il settore oleario - ha spiegato il nuovo Ceo - prevediamo un triennio di grande espansione con la ripresa del settore per effetto degli investimenti da fondi Pnrr (oltre 100 milioni), e per effetto anche della maggiore produttività dei terreni, e dell'espansione della richiesta da aree geografiche: il mercato cresce nei paesi sauditi e negli emirati, con investimenti di fondi sovrani". "Quanto alle tecnologie di separazione industriale - ha continuato - è il settore che cresce di più, puntiamo a rafforzare la nostra presenza nell'area americana e nel middle east. Prevediamo di crescere del 5% annuo, in entrambi i settori".

Nel 2023, Pieralisi ha fatturato 100 milioni (+5% rispetto all'anno precedente), con oltre 500 dipendenti distribuiti tra lo stabilimento di Jesi (con 300 lavoratori), e quelli di Spagna, Grecia e Brasile, con presenze anche negli Stati Uniti, Tunisia, Marocco, Germania, Olanda e Argentina.



