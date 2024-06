Torna il Mood Festival con Marcel Dettmann, Klaus e okgiorgio

Una location speciale come il Castello della Rancia di Tolentino (Macerata) che si mescola in modo sorprendente con la musica elettronica. Torna venerdì 9 e sabato 10 agosto la 10/a edizione del Mood Festival, che richiamerà appassionati di tutta Europa con nomi di dj spicco della scena musicale nazionale e internazionale, come Marcel Dettmann, resident e pioniere del Berghain di Berlino, Klaus founder del progetto Wanderlust Vision, okgiorgio premiato da Spotify Italia e Rolling Stone come artista emergente 2024 e tanti altri.

Il Mood Festival rappresenta ormai un evento di grande rilevanza per il territorio marchigiano e non solo, poiché valorizza le eccellenze locali e attira un pubblico sempre più ampio con visual mapping, ledwall e stage design che esaltano il legame tra storia e modernità.

Si conferma nuovamente la mission "No Mood 4 Plastic", una scelta che il collettivo Demood porta avanti con acqua gratis spillata al momento, bicchieri e cannucce biodegradabili, bracciali in materiali riciclati, raccolta differenziata, scontrini in carta ecologica. Saranno presenti anche nuove importanti realtà come ad esempio Frolla Microbiscottificio, impresa sociale osimana, dedita all'inserimento di ragazzi diversamente abili nel mondo del lavoro.

L'esperienza musicale sarà totale e verrà esposta al pubblico, in entrambi i giorni, nella parte antistante il Castello a causa dei lavori di ristrutturazione per i danni riportati dal terremoto del 2016, a cui il feudo dovrà sottoporsi proprio in questo periodo.



