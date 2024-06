Ciak si gira ad Ancona per il nuovo film di Alessandro Siani, "Io e te dobbiamo parlare", che uscirà nelle sale a Natale. Da lunedì 24 giugno, il capoluogo marchigiano si trasforma in un set cinematografico, per le riprese che metteranno in vetrina i luoghi più suggestivi della 'dorica'.

Protagonisti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, in una produzione Italian International Film con Rai Cinema, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e distribuito da 01 Distribution: 38 i giorni di produzione, 500 le comparse impegnate nelle riprese che si svolgeranno a Marina Dorica, in molte vie del centro e zone limitrofe tra cui piazza San Francesco, piazza del Papa, piazza della Repubblica, Corso Mazzini, i laghetti del Passetto, il Museo Archeologico, esercizi commerciali e case private. Altre location sono state individuate tra Jesi (si girerà a Palazzo Pianetti), a Numana e a Osimo.

"Il film porterà sul grande schermo l'immagine della Dorica, con una indubbia azione di promozione - è il commento dell'assessore al Turismo, Daniele Berardinelli - Ancona è stata cornice di scene iconiche del cinema e questo ulteriore evento costituisce una spinta anche alla implementazione del cineturismo, che ormai interessa diverse località italiane e che anche per la nostra città potrebbe costituire elemento di ulteriore sviluppo e crescita quale destinazione esperienziale.

Le produzioni di varie pellicole, nei sopralluoghi in città, hanno sottolineato come l'aspetto paesaggistico, i monumenti, gli scorci suggestivi siano set naturali ideali per le riprese cinematografiche, altamente veicolabili sui social, - conclude - tanto da contribuire alla migliore promozione dei film e indirettamente, anche dell'immagine della stessa Ancona".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA