'Più collaborazione tra istituzioni per ridurre disagio giovani'

"Più valori umani e meno apparenza.

I giovani devono partire da questo, ci vuole una formazione culturale diversa per prevenire il disagio". Parte dal presidente del tribunale per i Minorenni delle Marche, il magistrato Sergio Cutrona, il nuovo approccio che la magistratura punta a dare per combattere la devianza giovanile che porta poi a commettere reati in età sempre più precoce. "Più collaborazione tra le istituzioni - il concetto evidenziato - per ridurre il disagio giovanile".

Di come affrontare il fenomeno si è parlato stamattina al teatro delle Muse di Ancona in un incontro promosso dal tribunale minorile, da Anci Marche, Comune di Ancona e Regione Marche. "Istituzioni insieme per una sana crescita dei giovani e delle famiglie" è stato il tema dell'iniziativa a cui hanno partecipato, tra gli altri, oltre al presidente Cutrona, la procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni Cristina Tedeschini, il vice presidente della Regione e assessore alla sanità Filippo saltamartini, l'assessora regionale all'Istruzione Chiara Biondi, il presidente dell'Anci Marche Marco Fioravanti, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il presidente dell'ordine degli avvocati di Ancona Gianni Marasca.

"Dare avvio ad una formazione culturale diversa dei giovani - ha spiegato Cutrona - per prevenire il disagio e fare in modo che possano crescere formandosi ai valori umani piuttosto che a quello dell'apparenza che è tipico di questa società tecnologica". Per il presidente del tribunale per i Minorenni l'obiettivo è "mettere le fondamenta tra le istituzioni mirando a dare ai giovani occasioni per formarsi diversamente e di risoluzioni del disagio minorile così da individuare soluzioni più efficaci quando ci si trova di fronte a ragazzi problematici". Un appello accolto dagli esponenti in sala. "I giovani - ha detto Silvetti - sono quelli che più di tutti subiscono l'evoluzione della società e come amministratori abbiamo il compito di fare scelte politiche adeguate in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti".

La procuratrice Tedeschini ha richiamato la necessità "di analizzare e affrontare il disagio giovanile e il disagio psichico delle nuove generazioni collaborando, facendo squadra e dandosi obiettivi raggiungibili» . Il presidente dell'ordine degli avvocati Marasca, intervenuto anche per conto dell'Unione Forense, ha sottolineato come l'argomento oggetto dell'incontro sia "molto attuale e preoccupante" e ha assicurato la "massima disponibilità dell'avvocatura". Per l'Anci serve "un'azione sinergica che va coordinata, il compito dei sindaci è di lavorare per il benessere della comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA