Rettore Camerino, 'stiamo presentando progetto Erasmus italiano'

"Questo progetto è particolarmente importante perché per la prima volta le otto università di queste tre regioni lavorano in rete anche nella fase di promozione più quello che viene fatto all'interno delle aule, dei laboratori, delle strutture che sono disseminate su un territorio molto ampio, molto vario e dove tutti gli studenti d'Italia potrebbero trovare una risposta a quelli che sono i loro desideri, sia per quanto riguarda i contenuti scientifici dei corsi, sia per quanto riguarda le diverse possibilità di vivere un'esperienza universitaria". Così il rettore dell'università di Camerino, Graziano Leoni, alla presentazione del progetto Futuro al Centro a Roma che vede uniti otto atenei dell'Italia Centrale - Marche, Umbria e Abruzzo - per una strategia di valorizzazione condivisa.

Tra i progetti in comune ci sono quelli "di trasferimento tecnologico, il progetto Vitality che è stato finanziato nell'ambito del Pnrr che vede la stessa compagine lavorare insieme su tematiche di ricerca e in collaborazione con le aziende private - spiega - Adesso stiamo presentando un progetto di Erasmus italiano dove le università proporranno delle attività comuni, degli scambi tra gli studenti in maniera tale che l'offerta formativa sia praticamente globale su questo territorio.

La presenza delle università in zone a rischio spopolamento "è fondamentale. Se non ci fosse stata l'università nel cratere sismico del Maceratese probabilmente il cratere sismico sarebbe completamente spopolato. L'università oltre che mantenere la presenza di giovani sul territorio è anche il punto di attrazione di tanti interessi delle attività produttive, della politica e quindi praticamente un presidio di tenuta assoluta", conclude Leoni.



