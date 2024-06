Polizia locale Ancona, quasi 40mila pratiche gestite

Nel giorno del suo 250esimo compleanno la Polizia locale di Ancona traccia un bilancio ad un anno dall'insediamento della nuova giunta. Lo fa il comandante Marco Ivano Caglioti nel corso di una conferenza stampa con il sindaco Daniele Silvetti e il vice sindaco e assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni secondo il quale "la Polizia locale quest'anno ha compiuto un grande percorso in avanti, che ha previsto l'adeguamento come forza di polizia. Da questo punto di vista Ancona era rimasta indietro e questa Amministrazione si è data l'obiettivo di portarla al livello di tutti gli altri Corpi delle Marche e del resto d'Italia".

Il bilancio, illustrato dal comandante sottolinea l'impegno degli agenti, tra qualche giorno dotati dell'arma di ordinanza, e racconta con i numeri il quotidiano impegno degli agenti "sempre più presenti", ma ancora pochi rispetto all'organico necessario, ma che "vedranno aumentare le unità - ha assicurato Zinni - per arrivare a 100 agenti entro il 2025".

In totale sono state 39.195 le pratiche gestite: 25.056 a fronte di richieste di cittadini, 8.580 pratiche in partenza, 5.559 pratiche interne. Il front office ha ricevuto 9170 utenti.

Mentre alla centrale operativa sono arrivate 26.175 richieste di intervento.

Preoccupazione per l'aumento di incidenti stradali "Sono cresciuti del 15% - ha detto il comandante - frutto di disattenzioni alla guida" Di qui l'appello agli automobilisti al rispetto delle regolae. L'Ufficio viabilità ha emesso 11.327 ordinanze per le modifiche temporanee alla circolazione stradale; 75 pareri di viabilità per passi carrai, ha ricevuto 650 esposti, ha effettuato 39 trattamenti sanitari obbligatori e 10 accertamenti sanitari obbligatori, sequestrato 121 veicoli con assicurazione scaduta, controllato 85 veicoli pesanti per il rispetto dei tempi di guida e riposo, accertando 47 violazioni, ha effettuato 188 controlli per prevenzione e contrasto maltrattamento dei cani, riscontrando 8 illeciti. Sono stati inoltre sequestrati 513 veicoli, di cui 121 per assicurazione scaduta.

Gli incidenti stradali rilevati sono stati complessivamente 848, contro i 737 del 2022. Di questi, 489 con solo danni ai mezzi (386 nel 2022), 359 con feriti (contro i 351 del 2022, con un totale di feriti tra conducenti e trasportati di 450 persone), 4 con prognosi riservata (come nel 2022) e 1 mortale (2 nel 2022).

Sono state effettuate 32 comunicazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica per reati connessi all' infortunistica stradale e 140 interventi per segnalazioni di danneggiamento. Gli accessi agli atti evasi sono stati 2.256.

Con 5 specifici progetti gli agenti della Polizia locale hanno incontrato e supportato i cittadini di tutte le età, con riferimento, in particolare, alle dipendenze, l'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti e i rischi connessi e le truffe agli anziani.

Sono state 132 le sanzioni derivanti dai controlli ambientali: 32 per violazioni del Regolamento di Polizia Urbana, 100 per violazioni del regolamento di gestione rifiuti, di cui 74 per non corretta differenziazione, 15 per rifiuti provenienti da altri territori, 10 per abbandono rifiuti, 1 per mancato rispetto di ordinanze sindacali.

Nei 7 mercati coperti e 4 scoperti sono stati controllati 93 operatori, sono stati effettuati 12 rilevamenti allo Stadio del Conero, elevate 88 sanzioni amministrative, rimossi 77 veicoli in area di mercato. Sono stati inoltre controllati 379 esercizi commerciali ed elevate 159 sanzioni, di cui 29 per abusivismo commerciale. Sono stati, infine, sequestrati circa 4000 pezzi (teli mare, parei, bigiotteria, giocattoli senza marchio CE, cancelleria, indumenti, piante e fiori).

La Polizia Locale ha inoltre gestito 61.907 infrazioni per 6.529.315,16 euro. Le sanzioni elevate sono state 33.272 per un valore di 5.294.962,16 euro. Tra le sanzioni più rilevanti: ausiliari del traffico: 28.635; tele laser: 4.341; postazioni Velox: 8.998; cellulare alla guida: 377.

Oggi alle 17,30 in piazza Roma la Festa del Corpo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA