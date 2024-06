Capogruppo Lega, 'nessun fibrillazione, la maggioranza è solida'

La fuoriuscita nelle Marche di tre consiglieri regionali dal Gruppo della Lega (ora rimasto con cinque componenti) verso il Gruppo Misto che forse arriverà a presto a quattro membri, le tensioni tra la segretaria regionale del Carroccio e i consiglieri uscenti, le nuove ipotesi di micro-rimpasto di giunta subito smentite dal partito. Le elezioni europee e amministrative hanno portato nuove tensioni nella Lega che però non preoccupano il capogruppo, Renzo Marinelli: "fibrillazione sulla giunta non ce ne sono state e non risultano. - afferma a margine del Consiglio - Posso dire tranquillamente per quanto riguarda la giunta non ci sono problemi. Dobbiamo portare a termine il programma elettorale".

Dal Gruppo Lega sono usciti Mirko Bilò, Lindita Elezi e Marco Marinangeli; nei vari turnover che scaturiranno dalle amministrative, al posto di Luca Serfilippi, neo sindaco di Fano, entrerà Giovanni Dallasta, da tempo fuori dal Carroccio che dovrebbe confluire nel Gruppo Misto. "La maggioranza regionale? E' solida - dice Marinelli - più adesso di prima: quando siamo partiti eravamo 21, ora siamo 22 o 23, può cambiare la collocazione ma il gruppo è più solido oggi che quando siamo partiti". Dunque "andiamo ora come prima - aggiunge - Alla fine sono persone che hanno lasciato il gruppo ma restano in maggioranza quindi quello che è importante è che la maggioranza resti compatta. Poi all'interno dei partiti - osserva - ormai ci stiamo avvicinando alle elezioni: non dico che queste situazioni siano normali ma l'importante è gestirle con tranquillità come stiamo facendo, con pacatezza in modo di non creare disguidi e non creare difficoltà".

"L'interesse di tutti - sottolinea Marinelli - è portare a termine la legislatura, rispettare il programma; gran parte è stato portato avanti. In quest'ultimo anno che ci resta dobbiamo fare le ultime cose ancora da fare, fare in modo giusto, appropriato, pensando agli interessi dei marchigiani". "Le diatribe interne sono semplici, - prosegue Marinelli - non mi preoccupano più di tanto. Voteranno compatte per la maggioranza? Sono persone consapevoli che hanno assunto un ruolo, assunto un impegno, sono sicuro che rispetteranno i patti". "Le prossime regionali? Dobbiamo mettere in campo le persone migliori, - conclude - chi va ad amministrare deve essere capace.

l'indicazione politica è importante ma contano soprattutto le persone da mettere in campo".



