Danza, opera e prosa negli scatti di Clarissa Lapolla

Arriva alla galleria dell'Accademia di Belle Arti di Macerata (Gaba.Mc) dal 19 giugno al 3 ottobre la mostra Trasguardi della fotografa Clarissa Lapolla, che in oltre 40 scatti cattura bellezza e segreti di ciò che avviene sul palcoscenico in spettacoli di danza, opera e prosa.

Curata dal docente di Storia dello Spettacolo dell'Accademia maceratese Pierfrancesco Giannangeli e dallo scenografo Benito Leonori, l'iniziativa intende dar conto del lavoro della fotografa di scena e videomaker trentatreenne, che dopo un percorso professionale che dal 2014 l'ha vista operare in molti teatri italiani ed esteri, collabora oggi stabilmente con la Fondazione Teatro Petruzzelli, il Festival della Val d'Itria e la Camerata Musicale Barese. L'allestimento della mostra simboleggia il passaggio dalla luce esterna a quella soffusa di un teatro, dove una ventina di foto illuminate da dietro (lightbox) assieme a quelle tradizionali concorrono a documentare non solo quello che avviene sul palco, ma anche dietro e fuori le quinte. Tra gli scatti colti dallo sguardo di Lapolla durante il suo percorso professionale, ci sono quelli degli spettacoli del Teatro Stabile di Torino, del Great Friends Dance Festival di Newport (USA), del TanzArt Ostwest Festival di Giessen (Germania), del Premio Roma Danza e dell'opera lirica di Puccini 'La rondine', presentata nel dicembre 2023 al Teatro Pergolesi di Jesi. In esposizione anche foto per copertine di dischi realizzate per cantanti lirici e riviste di teatro d'opera internazionali.



