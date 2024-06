Al via progetto di cittadinanza attiva 'Ci sto? Affare fatica!'

Al via questa mattina la prima squadra di giovani volontari del progetto promosso da CSV Marche 'Ci sto? Affare fatica!', attivo fino a venerdì 26 luglio. Il primo gruppo di partecipanti è partito stamattina dall'atrio del Municipio di Ancona. Un progetto finanziato dalla Regione Marche, coordinato dal Centro Servizi per il Volontariato delle Marche e sostenuto dal Comune di Ancona.

La prima squadra è partita questa mattina, ogni settimana una squadra composta da circa 10 ragazzi e ragazze di età compresa fra i 16 e i 21 anni, coordinata da un tutor, si adopererà per prendersi cura dei beni comuni nella propria città.

A salutare i giovani volenterosi era presente l'Assessore alle Politiche Giovanili e al volontariato civico Marco Battino che ha fatto sapere quanto "l'Amministrazione Comunale sia contenta di ripartire con questo progetto perché è bello dedicare il proprio tempo ed investire le proprie energie nella cura della città". E sempre rivolgendosi ai primi iscritti, cui l'organizzazione ha consegnato le t-shirt, guanti e materiali, ha ricordato: "Siete il primo gruppo che inaugura l'edizione 2024 ad Ancona e nelle prossime settimane altri team seguiranno le vostre orme. Parlate di 'Ci sto? Affare fatica!' con i vostri amici e spargete il più possibile la voce, ma soprattutto divertitevi facendo il bene comune".

Obiettivo della prima settimana: ripristinare il decoro nel centro storico. Tra le attività, di questo primo gruppo la pulizia dei graffiti.

Le mattinate di volontariato si terranno indicativamente dalle 8,30 alle 12,30 e toccheranno varie location della città.

Ai partecipanti, al termine di una settimana di volontariato, verrà consegnato un 'buono fatica' dal valore di 50 euro spendibile nei punti vendita aderenti all'iniziativa per acquistare libri, abbigliamento, materiale informatico e spese alimentari.

È ancora possibile iscriversi sul sito www.cistoaffarefatica.it, in quanto grazie al progetto di CVS Marche il volontariato civico si protrarrà fino a venerdì 26 luglio. Quaranta le iscrizioni già arrivate al Comune di Ancona.





