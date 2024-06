Loccioni tra 23 eccellenze in un libro donato a Capi di Stato G7

Loccioni tra le storie di successo al G7: l'azienda di Rosora (Ancona) da 50 anni studia e progetta alta tecnologia per la misura e il controllo per il miglioramento della qualità, dell'efficienza e della sostenibilità di prodotti, processi ed edifici: è stata selezionata tra le 23 eccellenze Made in Italy raccontate nel libro "Storie di Successo, L'Italia dell'Ingegno e dell'Eccellenza nel Mondo" ideato e realizzato da Roberto Santori in collaborazione con ANSA, e scelto come dono istituzionale per il Vertice del G7 e le successive riunioni ministeriali per la Presidenza italiana del G7. Il libro viene consegnato in dono ai capi di stato e di governo presenti al @G7 di Borgo Egnazia.

"Un libro bello e denso di vitalità, - sottolinea Loccioni - che racconta il saper fare italiano in molti degli ambiti che saranno discussi ai tavoli del G7: l'innovazione tecnologica, la decarbonizzazione, la competitività, la qualità della vita. E' la via Italiana alla risoluzione dei problemi". Proprio nel capitolo "Gli italiani risolvono problemi" si trova il caso Loccioni. I sarti della tecnologia, sei pagine che, con le immagini del fotografo Giovanni Della Ceca, dalle radici contadine e benedettine arrivano ai sofisticati sistemi di test per il settore aerospaziale, passando per l'automotive, l'elettrodomestico, il medicale, l'energia e l'ambiente. "Il tutto - sottolinea l'azienda - grazie alle persone, ai 450 giovani, età media 32 anni, che vengono accolti nel vivaio mentre sono ancora a scuola e continuano la formazione anche dopo l'ingresso nel lavoro. Il tutto in una comunità di lavoro a impatto zero, integrata nel territorio e proiettata nel mondo.

Grazie a Roberto Santori e ANSA per questo bel lavoro che ci rende orgogliosamente protagonisti del made in Italy".



