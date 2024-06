Le Marche maglia nera per il lavoro minorile, 2.989

La piaga del lavoro minorile tocca anche le Marche, che insieme a Trentino-Alto Adige, Valle D'Aosta e Abruzzo, registrano la percentuale più alta. Nel 2023, per il 2° Rapporto Unicef Italia sul Lavoro minorile in Italia, agli infortuni e la sicurezza sui luoghi di lavoro, rielaborato con open data Inail, nella Regione sono ben 2.989 ragazzini, su una popolazione di 41.672, quindi pari al 7,2%, a fronte di una media nazionale del 4,5%, sono stati costretti a lavorare.

Secondo il Report nel 2023 in Italia sono 78.530 i lavoratori minorenni tra i 15/17 anni (il 4,5% della popolazione totale dei minorenni di quella fascia d'età), è in aumento del 12.8% sul 2022. Nella fascia di età entro i 19 anni, nel 2022 i lavoratori erano 376.814, con un aumento del 21.4% sul 2021.

Nel primo quadrimestre del 2024 aumentano del 5,8% gli infortuni denunciati di lavoratori con meno di 20 anni, 901 nelle Marche rispetto allo stesso periodo del 2023. Spicca il dato della provincia di Ascoli Piceno: 87 infortuni, +20,8%. Il numero maggiore di infortuni si registrano nel settore delle costruzioni (+125% da 4 a 9); alloggio e ristorazione (+20 da 5 a 6); Istruzione (+40% da 10 a 14). Nella regione non si è registrato nessun infortunio mortale.

L'impiego di lavoratori di sesso maschile, entro i 19 anni, è maggiore rispetto alle lavoratrici nel 2022, toccando quota 7.577 contro 4.957. Nelle Marche le denunce di infortunio dei lavoratori, tra gli under 19, nel quinquennio 2018-2022, sono state 8.896, il 2,63% del totale nazionale.

Dai dati analizzati "si evidenzia che tra i 14-15enni uno su cinque (quasi 55mila) svolge un'attività di tipo continuativo, soprattutto in ambito familiare - spiega Guido Bianchini, membro nazionale Uil, comitati Inail -. Sono lavori che spesso coinvolgono i minori per almeno tre mesi all'anno, in modo discontinuo almeno una volta a settimana e per almeno due ore al giorno. Il problema della sicurezza sul lavoro è sottovalutato.





