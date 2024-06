Dopo 13 anni riapre agli eventi l'Anfiteatro romano di Ancona

Dopo 13 anni l'Anfiteatro romano di Ancona torna dal 21 giugno ad ospitare alcuni spettacoli ed eventi estivi inseriti nelle rassegne culturali di Popsophia, Ancona Jazz, Teatri Antichi Uniti (Tau) e Adriatico Mediterraneo.

L'annuncio è stato dato oggi nel corso di un incontro stampa al Comune di Ancona dal Sindaco Daniele Silvetti, dall'assessore alla Cultura Anna Maria Bertini e dai vertici degli organismi coinvolti. "E' la riapertura non solo di uno spazio fisico - ha spiegato Silvetti - ma di un luogo identitario della città, che insieme alla Mole Vanvitelliana e al Porto antico che ospita altri eventi, costruisce un percorso ideale nel cuore e nella storia del capoluogo".

"Ringrazio la Soprintendenza archeologica per aver contribuito a questa riapertura - ha detto Bertini - e con lei gli sponsor Viva Energia Spa, Estra Spa ed Eco Demolizioni che hanno coperto il 90% dell'investimento (70mila euro), consentendo di restituire all'uso pubblico i 780 posti seduti già esistenti assieme a un palco di 10 metri per 8 e al parterre, provvedendo anche all'illuminazione e alla messa a norma dei sistemi di sicurezza".

Inaugura Popsophia con la prima edizione di Ankoneide nel giorno del solstizio d'estate, festa simbolica celebrata fin dall'antichità, che nell'occasione viene raccontata a parole dal filosofo e scrittore Simone Ragazzoni e in musica dalla band Factory con brani di Paolo Conte e dei Beatles. Il giorno seguente (22 giugno) spettacolo di musica e filosofia dedicato a Raffaella Carrà.



