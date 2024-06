Al via la Mostra del Nuovo cinema a Pesaro, spegne 60 candeline

Sarà Sergio Castellitto, con un omaggio nel ventennale di uno dei suoi film di maggior successo, "Non ti muovere", ad inaugurare il 14 giugno nella grande arena di Piazza del Popolo a Pesaro la 60esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. Tanti gli ospiti attesi alla kermesse diretta da Pedro Armocida ed organizzata dalla Fondazione Pesaro Nuovo Cinema, e che proseguirà fino al 22 giugno nella città capitale come Capitale Italiana della Cultura 2024: tra loro, il regista Luca Guadagnino che riceverà il Premio Speciale Pesaro 60, Ficarra e Picone, Franco Maresco, Jasmine Trinca, Valentina Lodovini, Enzo D'Alò.

Un programma ricchissimo, quello della mostra, il cui cuore rimane il concorso internazionale dedicato ai nuovi linguaggi e alle forme più innovative di fare cinema: tre le giurie, di studenti, di professionisti internazionali quali Júlio Bressane, Myriam Mézières e Luís Miñarro, e la giuria del nuovo Premio della Critica Italiana del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con Emanuele Di Nicola, Arianna Vietina e Sarah Van Put.

Per l'edizione del 60esimo, il cartellone parte in anticipo con un tributo al cinema italiano; protagonisti, oltre Castellitto, anche Ficarra e Picone di cui verranno proiettati tutti i film e che il 16 giugno sono a Pesaro per presentare "L'ora legale", ed il regista Franco Maresco con una selezione di film realizzato al di fuori della coppia con Daniele Ciprì.

Il 17 giugno c'è l'anteprima nazionale del biopic "Maria Montessori. La nouvelle femme", diretto da Léa Todorov, con Jasmine Trinca protagonista nel ruolo della pedagogista marchigiana. Il 18 giugno la piazza sarà per Valentina Lodovini in un omaggio a Carlo Mazzacurati nel decennale della morte con la visione de "La giusta distanza".

Il 22 giugno Luca Guadagnino riceve il Premio speciale per l'edizione numero 60 e per Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, quale regista italiano più internazionale e più legato all'idea di "nuovo cinema"; è dedicata a lui la proiezione di chiusura del festival, con il suo ultimo film "Challengers".

Per la rassegna La Vela Incantata - Cinema in spiaggia, le proiezioni in riva al mare su pellicola 35mm celebrano due importanti centenari, quello di Marcello Mastroianni e di Walter Chiari. Nella sezione dedicata ai piccoli i riflettori si accendono il 20 giugno su Enzo D'Alò che presenta il suo ultimo lavoro, "Mary e lo spirito di mezzanotte". Nel cartellone bimbi, laboratori con gli illustratori come Piero Tonin e Manfredo Manfredi, e due anteprime italiane, "10 Lives" di Christopher Jenkins e The Inseparables di Jérèmie Degruson.

In programma anche l'omaggio a pellicole celebri che festeggiano due trentennali: "Quattro Matrimoni e un funerale" di Mike Newell , e il 19 giugno "Forrest Gump" di Robert Zemeckis con Tom Hanks. Per il cinema internazionale, il focus è su Júlio Bressane, uno dei più grandi registi brasiliani influenzato dal Neorealismo italiano e dal Nouvelle Vague, di cui saranno proiettati "Leme do destino" inedito in Italia, e in anteprima mondiale, "Relâmpagos de críticas Murmúrios metafísicos". Focus anche su Brigid McCaffrey, il cui lavoro documenta ambienti e persone in stati di cambiamento, e sul cineasta olandese Jaap Pieters per un workshop sulla pellicola in Super8.

In collaborazione con Pesaro Capitale Italiana della Cultura e con la settimana dedicata alla cultura coreana, la 60esima edizione della Mostra ospiterà tre giornate dedicate al cinema coreano, con proiezioni e anteprime nazionali in partnership con la Casa del Cinema di Busan.

Oltre al cinema, la mostra percorre le strade della musica, il 21 giugno con un concerto omaggio dedicato a Henry Mancini n collaborazione con il Conservatorio G. Rossini di Pesaro, e con le serate di mezzanotte del Muro del Suono, performance e sonorizzazioni dedicate a Zagor Camillas. La sezione Vedomusica presenterà i finalisti di una selezione di videoclip italiani.





