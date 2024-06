Treno e poi bus per andare in spiaggia, Senigallia Beach link

Si sviluppa ulteriormente l'offerta di trasporti pubblici su ferro e su gomma per raggiungere la propria meta delle vacanze a Senigallia (Ancona).

Con il nuovo autobus "Senigallia Beach Link" sarà possibile, con un'unica soluzione di viaggio, arrivare in treno fino alla stazione ferroviaria della "spiaggia di velluto" e poi da qui prendere il mezzo che porterà i turisti direttamente sui lungomari nord e sud.

Il bus di colore rosso, con la scritta Senigallia Beach Link che campeggia su tutti i lati e quindi facilmente riconoscibile, è già attivo dai primi giorni di giugno e lo rimarrà fino a settembre, sette giorni su sette, con corse dalle 7.45 alle 01.15 (termine corsa ore 2). Il biglietto treno+bus è acquistabile su Trenitalia.it, anche da smartphone e dall'app Atma; è necessario inserire come stazione di arrivo o partenza "Lungomare Nord" o "Lungomare Sud".

Per quanto riguarda il tratto sud, il Senigallia Beach Link sarà disponibile anche dalla stazione di Marzocca. Di fatto è un'ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico locale per tutto il periodo estivo, in modo da poter lasciare a casa l'auto e dimenticare traffico e parcheggi. Con questa novità, la principale della Summer Experience lanciata da Trenitalia per le Marche per il 2024, salgono quindi a 116 le soluzioni intermodali a disposizione ogni giorno di quanti vorranno raggiungere la spiaggia con i mezzi pubblici.

Nelle Marche sono già attivi collegamenti simili per raggiungere l'ospedale e l'università di Torrette, ad Ancona, per arrivare a Urbino partendo dalla stazione di Pesaro, o per congiungere Porto San Giorgio (Fermo) col capoluogo provinciale.

Quello di Senigallia sarà però un servizio attivo solo d'estate.

Soddisfatto il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti: "Per noi è un grande risultato che implementa l'offerta al turista su tutto il lungomare e ci rende ancora più appetibili". Di "ottimizzazione del trasporto pubblico locale" ha parlato Marco Trotta. Il direttore regionale di Trenitalia Marche ha annunciato anche la riattivazione della fermata a Senigallia di due Frecciarossa estivi e l'entrata in funzione di un nuovo treno della linea regionale 'rock'. "Insieme ad altri sei convogli già consegnati, rende la flotta marchigiana una delle più giovani d'Italia con 8 anni d'età media dei treni". Per Alessandro Di Paolo, direttore tecnico di Atma, si tratta di un "ulteriore tassello della sinergia già in essere" tra il consorzio e Trenitalia, mentre l'assessore regionale ai trasporti Goffredo Brandoni ha ricordato che rimane da implementare la nuova bigliettazione elettronica per arrivare alla tariffa unica in tutte le Marche.



