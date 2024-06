Nasce Gruppo Ospedaliero Leonardo, 1.161 lavoratori

Nasce ufficialmente Gol - Gruppo ospedaliero Leonardo. La nuova realtà sanitaria rappresenta "l'evoluzione e il consolidamento del Gruppo Policlinico Abano, di cui il Policlinico Abano di Abano Terme, in provincia di Padova, è il presidio capofila, e di cui fanno parte anche Villa Igea ad Ancona e Villa Serena a Jesi (Ancona).

Gol, fa sapere l'azienda, "riunisce nove strutture private accreditate dislocate tra Veneto, Marche, Abruzzo e Sardegna e le relative società che fanno riferimento a Nicola Petruzzi, imprenditore abruzzese, e si consolida come un player di rilievo nel settore della sanità privata accreditata grazie ai risultati raggiunti nel 2023".

"Lo scorso anno, infatti, - ricorda il gruppo - si è concluso con un alto livello di produttività che ha portato l'insieme delle strutture del gruppo, dove lavorano complessivamente 1.161 persone tra personale medico, infermieristico, amministrativo e di supporto, a effettuare oltre 22 mila ricoveri, di cui quasi 16 mila per intervento chirurgico (il 73% del totale). Inoltre, le strutture hanno erogato un totale di 1.074.000 prestazioni ambulatoriali, di cui 4.648 ambulatoriali chirurgiche (cataratta, ernia, tunnel carpale, varici, ecc.) e 273.000 (circa il 25%) erogate dal Pronto Soccorso di Abano Terme".

Nel dettaglio, Gol "è costituito dal Policlinico Abano, presidio ospedaliero della Regione Veneto, dal Centro Medico di Foniatria e da Casa di Cura Diaz a Padova, da Villa Igea ad Ancona, da Villa Serena a Jesi, da Centro Medico Life Care e dal Laboratorio Life Care a Pescara, dal Centro di Radiologia Medica 4R di Montesilvano (Pescara) e dal Policlinico Sassarese a Sassari". "Siamo lieti di tenere a battesimo il Gruppo Ospedaliero Leonardo - dichiara Nicola Petruzzi, presidente di Gol -, nato sulla scorta dell'esperienza acquisita e dei risultati d'eccellenza raggiunti con Gruppo Policlinico Abano e sulla fiducia dei pazienti che si sono rivolti a noi. E' iniziata un'operazione di renaming e rebranding che non prevede modifiche agli assetti societari e proseguirà nei prossimi mesi, tramite un nuovo logo per identificare in maniera coerente tutte le strutture".



