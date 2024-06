Acquaroli, il porto torna a crescere con progetti e investimenti

"Le buone notizie annunciate oggi testimoniano come il Porto di Ancona stia tornando a crescere grazie allo sblocco di numerosi progetti e investimenti fondamentali per lo sviluppo delle attività, propedeutici alla realizzazione della cosiddetta penisola". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli durante la presentazione, presso la sede dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale dell'avviso di consultazione mercato per realizzare un nuovo terminal passeggeri nell'area dell'ex Fiera.

"Questo strumento è essenziale per portare lo scalo di Ancona e il sistema dell'Autorità portuale del Medio Adriatico verso il futuro. - ha aggiunto - Si tratta di una grande opportunità per rivitalizzare il territorio, ma dobbiamo agire rapidamente a causa della crescente competitività. E' passato il tempo degli annunci, questo è il tempo degli interventi concreti, molti dei quali già deliberati e messi a gara, per fornire nuove banchine e nuovi spazi al porto".

"A questo si aggiungono il raddoppio della Ss16, il cantiere dell'Ultimo Miglio e i lavori per il lungomare nord di Ancona. - ricorda Acquaroli - Questi anni sono cruciali e c'è un preciso allineamento istituzionale tra Ministero, Regione, Comune e Autorità portuale, che ringrazio per la collaborazione, nel voler dare risposte rapide a un sistema bloccato per oltre 30 anni, con una conseguente perdita di competitività e investimenti". "Va ricordato che il porto è una infrastruttura tra le più importanti della nostra regione, se non la più importante anche in termini di occupazione e di filiera, che coinvolge centinaia di imprese, migliaia di persone. - ha concluso - L'economia dello scalo è fondamentale per superare la transizione a cui le Marche sono state temporaneamente condannate e disegnare un nuovo orizzonte di crescita e sviluppo per tutto il territorio".



