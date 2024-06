Sconfitta indolore, nelle qualificazioni mondiali dell'Asia, per l'Arabia Saudita di Roberto Mancini. Impegnata contro la Giordania, ha perso per 2-1 lasciando ai rivali il primato del gruppo G della seconda fase.

I sauditi, andati in vantaggio con Lajami ma poi raggiunti e superati dagli avversari, passano comunque alla terza fase.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA