Tentava di rubare scooter, bloccato dagli agenti delle volanti

Arrestato la notte scorsa dagli agenti delle volanti di Ancona un cittadino di origine colombiana, di 34 anni, Dovrà rispondere di furto pluriggravato continuato. E' ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. Tentava di rubare degli scooter parcheggiati sulla strada.

Le squadre delle volanti sono intervenute nella zona della sede della Regione dopo la segnalazione di una persona, di cui veniva data una sommaria descrizione, che tentava di forzare degli scooter parcheggiati e di metterli in moto.

L'uomo è stato intercettato dagli agenti mentre scendeva da un motorino, poi risultato avere segni di forzatura nel blocco d'accensione. Alla vista degli agenti si è dato alla fuga ma è stato immediatamente fermato. Sulle sue mani sostanza grassa mista a polvere nera, come quella presente nei vani motore dei veicoli.

Nella zona è stato poi scoperto un altro scooter privo di bloccasterzo e con i fili d'accensione manomessi. L'uomo è stato portato negli uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti. I proprietari dei motocicli danneggiati hanno presentato denuncia. Il colombiano, per i fatti accertati e per numerosissimi precedenti penali a suo carico, tra i quali per reati contro il patrimonio, nonché la reiterazione degli stessi in tempi ravvicinati, é stato arrestato.



