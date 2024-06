Tifosi Ancona in corteo con bandiere e fumogeni, 'solo per noi'

"Solo per la maglia biancorossa", circa 2mila tifosi dell'Ancona, ma anche ragazzi delle scuole calcio e famiglie, hanno sfilato con striscioni, bandiere e fumogeni colorati, lungo Corso Garibaldi fino a Palazzo del Popolo, per testimoniare la fede calcistica e protestare contro l'ennesimo rischio di crac per la società che sarebbe il quarto in circa 20 anni: martedì scorso, quando scadevano i termini per le richieste d'iscrizione al campionato. è emerso che il club di proprietà del malese Tony Tiong non aveva saldato circa 430mila euro per pagare gli stipendi ai tesserati nei mesi di marzo e aprile scorsi; di conseguenza la richiesta di iscrizione in Lega Pro verrà quasi certamente respinta dalla Covisoc il 10 giugno.

Una doccia gelata, a colpi di bonifici bluff, che ha surriscaldato la tifoseria biancorossa principalmente quella della Curva Nord la quale ha lanciato l'iniziativa di una manifestazione in centro per ribadire che i tifosi non mollano e che la città non retrocederà ancora, dopo che la squadra aveva guadagnato la salvezza sul campo. Invece il rischio è proprio quello di retrocedere, magari in serie D o Eccellenza, o fallire nel caso in cui altri imprenditori non dovessero subentrare e farsi carico dei debiti. Davanti al corteo un grande striscione con la scritta "Solo per noi", seguito da bandiere sventolate, fumogeni e sciarpe, ha raggiunto dal corso principale di Ancona il Palazzo del Popolo dove c'erano ad attendere i tifosi il sindaco Daniele Silvetti che oggi aveva incontrato una delegazione di supporter e aveva convocato la società per chiedere chiarezza sui debiti e sulla volontà dell'attuale proprietà riguardo al futuro del club. Se le cose precipitassero il Comune entrerà in gioco per cercare una nuova compagine sociale e tentare di far ripartire la squadra almeno dalla serie D.



