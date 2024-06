Esplosione e un ferito grave, esercitazione al porto

L'esplosione di un motore fuoribordo, a bordo di un gommone in fase di ormeggio alla banchina, con il successivo propagarsi delle fiamme e la presenza di un ferito grave. E' lo scenario d'emergenza simulato stamattina nel porto turistico di Porto San Giorgio (Fermo): un'esercitazione antincendio congiunta tra Guardia Costiera, Vigili del Fuoco di Fermo, sanitari della Croce Azzurra, Protezione Civile, Comune di Porto San Giorgio e personale del "Gruppo Marina srl".

Ricevuta la segnalazione, secondo quanto previsto dalla simulazione, il personale militare della Guardia Costiera di Porto San Giorgio ha attivato e coordinato il dispositivo di emergenza e di soccorso. Le unità navali, in forza alla Guardia costiera sangiorgese, hanno provveduto al disormeggio del natante in fiamme, allontanandolo dalle vicine imbarcazioni per poi trainarlo ad una banchina libera dove i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme. Il soggetto traumatizzato, ferito verosimilmente al volto dall'esplosione, è stato prontamente soccorso dal personale sanitario della Croce Azzurra e trasportato in ospedale. Il comandante della Guardia Costiera Angelo Picone ha voluto esprimere, al termine dell'esercitazione, attestazioni di "stima e apprezzamento" nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, rimarcando la "fondamentale importanza del "dialogo sinergico e dello spirito cooperativo che, nel tempo, hanno sempre contraddistinto i rapporti tra le istituzioni locali e provinciali, assicurando un gradiente di sicurezza altamente prolifico".



