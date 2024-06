Primi voli Cnr dalle Marche per test strumenti aerospaziali

All'aeroporto delle Marche primi voli Cnr per test di sperimentazione di strumenti dedicati all'accesso allo spazio. Nel pomeriggio, nello scalo di Ancona-Falconara, avviata l'operatività dell'accordo quadro siglato da Regione Marche CNR il 13 luglio 2023, per un ulteriore sviluppo della struttura aeroportuale.

In particolare sono partiti due voli con il velivolo caccia L39 della durata di circa 20 minuti e mezz'ora, per testare strumentazioni legate al settore aerospaziale i cui risultati poi saranno a disposizione dei tecnici di Cnr.

Presenti per l'occasione, tra gli altri, l'amministratore delegato di Ancona International Airport (Aia) Alexader D'Orsogna, e Giacomo Bugaro membro del cda Aia. Alla guida del velivolo i piloti Alessandro Scorrano e Pantaleone Carlucci; quest'ultimo, affiancato a terra come backup dal pilota Lucia Paciucci, ha partecipato anche alla missione Virtute1, primo volo umano suborbitale dell'aeronautica militare italiana sulla navicella SpaceShip-2 di Virgin Galactic.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA