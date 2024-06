Nel post terremoto 25 opere ricostruzione caserme carabinieri

Nel giorno del 210/o anniversario dell'Arma dei carabinieri, il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, ricorda le 25 opere di ricostruzione per altrettante caserme dei carabinieri e del Corpo forestale presenti nel cratere del terremoto.

Castelli sottolinea che sono stati destinati "circa 90 milioni di euro" e saranno impegnati per tre presidi in Abruzzo, cinque nel Lazio e 16 nelle Marche, mentre in l'Umbria è stata finanziata la realizzazione della caserma di Norcia per quasi 4,5 milioni di euro. "Si tratta di lavori necessari - spiega Castelli - non solo per la ricostruzione e riparazione degli edifici, ma anche per rendere le strutture più moderne, funzionali, esteticamente gradevoli ed energeticamente sostenibili, secondo il principio del ricostruire innovando".

"I cantieri in fase di completamento sono quattro, Arquata del Tronto, Fiastra e Pieve Torina nelle Marche e Montereale in Abruzzo - ricorda il commissario - Nelle sole Marche, dove si trovano due terzi delle caserme coinvolte, tutti i lavori sono in fase di definizione o sono stati avviati. L'obiettivo di noi tutti ora - conclude - è di accelerare ulteriormente l'andamento degli interventi di ripristino di queste che per le nostre comunità non sono soltanto strutture, ma luoghi che simboleggiano la presenza dello Stato".



