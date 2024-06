Musicultura, svelati gli otto finalisti

Musicultura ha annunciato i nomi degli otto vincitori, e allo stesso tempo finalisti che si sfideranno per aggiudicarsi il premio di vincitore assoluto di fronte al pubblico dello Sferisterio di Macerata il 21 e 22 giugno.

Sono tutti autori dei propri brani: Anna Castiglia; Bianca Frau; Vincenzo Destradis; Eugenio Sournia; Helle; Nico Arezzo; Nyco Ferrari e The Snookers.

Prima di vederli sul palco di Macerata, gli otto artisti che sono risultati vincitori dopo una selezione di quasi 1.200 autori e con 18 finalisti, saranno coinvolti da Rai Radio1 in una anteprima già da questa sera: a partire dalle 21, la radio ufficiale di Musicultura trasmetterà infatti in diretta dalla Sala A di Via Asiago il concerto degli otto artisti vincitori.

Scelti da una rosa di 18 finalisti, sono stati designati dal Comitato artistico di Musicultura, a cui aderirono per primi nel 1990 Fabrizio De Andrè e Giorgio Caproni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA