Fuga a piedi tra i vicoli, polizia Jesi arresta spacciatore

Nel corso di un'operazione antidroga, la polizia di Jesi ha arrestato ieri pomeriggio, in flagranza di reato, un nigeriano 30enne di Castelplanio, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente del tipo cocaina ed hashish. Il fatto intorno alle ore 17.30 durante un controllo in via Setificio.

Alla vista degli agenti, l'uomo - con precedenti specifici per droga - ha iniziato a correre, e durante la fuga negli stretti vicoli limitrofi ha cercato di sbarazzarsi di un pacchetto di sigarette contenente droga. Non riuscendo a raggiungere lo straniero, gli agenti sono saliti in sella ad uno scooter messo a disposizione da un passante, e lo hanno bloccato portandolo poi in Commissariato.

All'interno del pacchetto sono state trovate 9 dosi di hashish del peso complessivo di 7,66 grammi e una dose solidificata di cocaina di 3 grammi.

La perquisizione è poi proseguita nell'abitazione di Castelplanio dove, su un tavolo da cucina, è stata trovata un'ulteriore dose di hashish del peso di 0,28 grammi.



