Biagio Antonacci dà il via a Sferisterio Live 2024. Con due sold out il botteghino sorride.

L'arena è pronta a spalancare i cancelli su notti magiche, fatte di musica e divertimento in compagnia di artisti di qualità. È scattato infatti il countdown per Sferisterio Live, il tradizionale festival di musica dal vivo organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione Sferisterio, che prenderà il via domenica 9 giugno con l'atteso concerto di Biagio Antonacci "Live 2024 -Funziona solo se stiamo insieme", con replica lunedì 10 giugno.

Il botteghino è arrivato già a quota 14mila biglietti venduti su 9 serate totali di spettacolo andando verso il sold out per i concerti di Antonacci, Tozzi, Mannoia, Il Volo e Venditti. Dopo Antonacci, che proporrà al pubblico vecchi e nuovi successi, questi ultimi tratti dal suo ultimo album "L'inizio", Sferisterio Live tornerà in Arena il 19 agosto con il concerto di Mario Biondi, uno show con 18 musicisti d'orchestra che si esibiranno sul palco senza amplificazione. Il repertorio spazierà dai brani dell'ultimo album "Crooning Undercover" ai più grandi successi della sua carriera. Il 28 agosto sarà Umberto Tozzi a salire sul palco che per il suo tour mondiale "L'ultima notte rosa the final tour", con il quale darà l'addio alla scena live. A seguire, il 30 agosto, l'Arena ospiterà una tappa del nuovo tour di Fiorella Mannoia "Fiorella Sinfonica Live con orchestra". Chiusura a settembre con altri tre concerti: il 4 in programma "PFM canta De André - Anniversary" che vedrà sul palco una formazione spettacolare con tre ospiti d'eccezione: Flavio Premoli, fondatore della PFM, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini. Il 5 e 6 settembre doppietta de Il Volo che presenterà al pubblico "Tutti per uno - Capolavoro" e il 7 sarà la volta di Antonello Venditti con "Notte prima degli esami 1984 - 2024 40th anniversary".



