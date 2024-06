Minacce di morte davanti ai familiari per un debito di droga

Ripetute minacce di morte per recuperare un credito derivante dall'acquisto di cocaina, mosse anche alla presenza dei familiari del debitore.

Le indagini eseguite dai carabinieri della Stazione Carabinieri di Porto Sant'Elpidio (Fermo) hanno portato alla denuncia di tre persone, due originari della Campania e uno del Fermano, tutti con precedenti di polizia e residenti sul territorio.

I tre sono stati ritenuti, dopo individuazione fotografica e con il riscontro di attività di analisi delle app per messaggistica, i soggetti che hanno ceduto più volte cocaina ad un uomo di Porto Sant'Elpidio che, non riuscendo a pagare, aveva maturato con i tre spacciatori un debito di 1.200 euro. L'uomo è stato per questo sottoposto a ripetute minacce di morte da parte dei tre, anche in presenza dei suoi familiari, per indurlo saldare il proprio debito. La vicenda, osservano gli investigatori, "evidenzia la presenza del fenomeno dello spaccio, che genera ulteriori e gravi problematiche sociali e criminali. Nei giorni scorsi si era verificata una rissa tra giovani, anche a colpi di coltello, con la morte di un 23enne tunisino: una delle ipotesi, ma gli investigatori stanno ancora indagando, è che la causa della rissa possa essere legata in qualche modo alla droga.

L'Arma "è presente e vigila affinché gli autori di questi gravi episodi siano identificati e assicurati alla giustizia".

Nel corso di un servizio perlustrativo, sempre i Carabinieri della Stazione di Porto Sant'Elpidio, hanno rintracciato e dato esecuzione ad un'ordinanza di arresti domiciliari per un foggiano di 44 anni responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e violenza privata.

A Porto Sant'Elpidio (Fermo), nel corso un servizio coordinato disposto dalla Compagnia Carabinieri di Fermo, sono state controllate 85 auto e identificate 158 persone. E' stato denunciato un 30enne pregiudicato trovato in possesso di un coltello a serramanico e alcuni grammi di hascisc; durante il controllo, è stato altresì denunciato un pregiudicato 41enne residente nel Fermano per aver violato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Fermo Luigi Di Clemente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA