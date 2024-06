Nuova certificazione energetica per l'Aset Spa di Fano

Nuova certificazione energetica per Aset Spa, azienda di servizi pubblici sul territorio di Fano (Pesaro Urbino), confermate quelle per qualità, sicurezza e ambiente. "Apprezzati dagli ispettori anche il sistema di gestione e il livello di consapevolezza dei dipendenti - fa sapere l'azienda - Un sistema di gestione ben implementato, strutturato e monitorato in tutti i suoi aspetti". È anche grazie a questo che Aset Spa "è riuscita a riconfermare ancora una volta alcune importanti certificazioni".

Durante le verifiche eseguite nei primi mesi dell'anno da un team di ispettori di Rina Service Spa, la società dei servizi, riferisce Aset, "ha infatti dimostrato nuovamente l'alto livello delle sue prestazioni in termini di qualità, sicurezza e ambiente. Con un'importante novità: la certificazione energetica, conquistata anche grazie alle buone pratiche messe in atto ormai da diversi anni.

Gli ispettori hanno passato al setaccio ogni singolo aspetto delle attività svolte, e hanno infine promosso a pieni voti l'operato di Aset Spa". "Nulla di nuovo, dunque, in merito alle certificazioni ISO 9001 (per la qualità, ottenuta già nel 2001 per l'igiene ambientale, poi estesa anche agli altri servizi), ISO 45001 (per la sicurezza, dal 2010) e ISO 14001 (per l'ambiente, dal 2015)".

"L'ispezione - prosegue l'azienda di servizi - ha riguardato tutti gli uffici della società dei servizi. Apprezzata anche l'organizzazione, che si è dimostrata capace di governare i processi, mentre il personale intervistato ha dato prova di attenzione e consapevolezza"; "Un orgoglio particolare deriva però dall'ottenimento della certificazione energetica ISO 50001 a partire dal 14 maggio di quest'anno. È il risultato di un percorso ben preciso, che ha visto l'implementazione del Sistema di Gestione dell'Energia come estensione naturale del Sistema di Gestione Ambientale, a sua volta fondato sulle buone pratiche adottate da Aset Spa già da diversi anni".

"Attualmente la nuova certificazione ha interessato i servizi più significativi dal punto di vista energetico, dei quali la società ha dimostrato di saperne ridurre l'impatto, - precisa Aset spa - ma la direzione aziendale ha come obiettivo l'utilizzo consapevole dell'energia da parte di tutti i dipendenti aziendali - e della collettività - nel rispetto della sostenibilità energetica. Anche per questo schema certificativo il giudizio del gruppo di valutazione è stato molto positivo. Il Sistema di gestione dell'energia (Sge) implementato è risultato adeguato alla realtà aziendale, oltre che ben strutturato e ben definito in termini di performance energetiche. Il personale intervistato ha poi dimostrato un buon livello di competenza e di conoscenza dei processi in cui sono coinvolti, oltre a una buona consapevolezza delle regole definite".



