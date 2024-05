Alpinista precipita in parete nel Pesarese, recuperato dal Cnsas

La stazione di Pesaro del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuta oggi pomeriggio, sulla via di arrampicata "Segui l'Onda" , in località Balza della Penna (Pesaro Urbino), per il recupero di un alpinista precipitato. L'allarme è stato lanciato dal suo compagno di cordata mentre si trovavano al terzo tiro della via.

L'infortunato è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso del Cnsas a bordo dell'eliambulanza Icaro 02 mediante una lunga verricellata e subito trasportato in un piazzale sottostante dove vi era il medico ad attenderlo. L'elicottero ha così effettuato la seconda rotazione per il recupero del compagno di cordata, nel frattempo legato in sicurezza alla sosta. Il paziente, salito di nuovo a bordo dopo essere stato stabilizzato a terra dal medico di equipaggio, è stato trasferito all'Ospedale regionale Torrette.



