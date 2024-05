Rizzo, doppio standard per la Corte Penale Internazionale

"O la Corte Penale Internazionale ha un ruolo di tipo giuridico mondiale e pareva averlo quando ha incriminato Milosevic e Putin. Ora che ha chiesto l'arrestao del leader israeliano Netanyahu pare non averlo più. C' un doppio standard: o vale sempre e quindi deve valere per Milosevic, Putin e Netanyahu oppure non vale mai". Lo ha detto Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare, oggi a Matelica durante un tour elettorale a sostegno delle candidate marchigiane alle europee Marianella Fioravanti e Betrice Spitoni.



