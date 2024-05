Carabinieri Fermo, il capitano Canale promosso Maggiore

Il capitano Massimo Canale, comandante della Compagnia di Montegiorgio è stato promosso al grado di Maggiore. Il Comandante Provinciale di Fermo, Colonnello Gino Domenico Troiani, nel corso di una breve cerimonia, oggi presso la sede del Comando Provinciale in via Alfredo Beni, ha voluto personalmente apporre i nuovi gradi sulle spalline dell'uniforme dell'ufficiale.

Originario di Pescara, 51 anni, sposato con due figli, l'ufficiale è stato insignito dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, della medaglia di Lungo Comando e della Croce d'Oro per anzianità di servizio. Nel corso della sua carriera ha conseguito la laurea in giurisprudenza, una laurea in scienze dell'amministrazione ed un master di I° livello in "diritto internazionale umanitario".



