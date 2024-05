Un nuovo Nabucco e Butterfly di Scotto alle Muse di Ancona

Una stagione made in Marche che con due opere largamente rappresentate - Nabucco di Verdi in una nuova produzione del Teatro delle Muse e Madama Butterfly di Puccini firmata da Renata Scotto - intende rilanciare la lirica ad Ancona, valorizzando anche istituzioni e talenti musicali del territorio e aprendo alle scuole e alle università, pubblico del futuro, a cui saranno dedicate le prove generali.

Illustrata oggi ad Ancona dal direttore artistico Vincenzo De Vivo, assieme agli assessori del Comune alla Cultura Anna Maria Bertini e alld Politiche educative Antonella Andreoli, la rassegna in programma al Teatro delle Muse viene posticipata rispetto alle edizioni precedenti al 25 e 27 ottobre per Nabucco e al 6 e 8 dicembre per Butterfly al fine di garantire grazie al periodo autunnale un maggior accesso di pubblico e di studenti.

A questi ultimi, ha annunciato oggi il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Donatella D'Amico, saranno dedicati assieme alla direzione artistica incontri di formazione e di avvicinamento al programma in via di definizione.

Nabucco vedrà sul podio della Form Gyorgy Gyorivanyi Ràth, già direttore della Filarmonica di Budapest e dell'Opera di Nizza, mentre il coro sarà quello Lirico Marchigiano 'Vincenzo Bellini'. Interpreti Ernesto Petti (Nabucco), Rebeka Lokar (Abigaille), Nicola Ulivieri (Zaccaria), Alessandro Scotto Di Luzio (Ismaele) e Irene Savignano (Fenena). Firma la regia, stilizzata, ma con costumi di Stefania Cempini riferiti all'epoca storica della vicenda, Mariano Baudin con scene e luci di Lucio Diana.

Madama Butterfly, in una versione molto giapponese - ha annunciato De Vivo - riprende invece nel centenario della morte di Puccini in coproduzione col Teatro dell'Opera Giocosa di Savona l'allestimento che Scotto realizzò per la Fortezza del Priamar di Savona nel 2019 riadattato dal suo collaboratore Renato Bonajuto. Dirige l'Orchestra Sinfonica 'Gioachino Rossini' Francesco Angelico col coro Bellini. Interpreti Myrtò Papatanasiu (Cio-Cio-San), Giuseppe Infantino (Pinkerton), Manuela Custer (Suzuki), Sergio Vitale (Sharpless). Scene Laura Marocchino, costumi Artemio Cabassi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA