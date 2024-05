Giovani studenti a 'lezione' un giorno in Questura a Macerata

La Questura di Macerata ha aperto le porte a 40 ragazzi della scuola primaria Anna Frank di Villa Potenza di Macerata che si sono recati in visita alla Questura di Macerata. Una 'lezione' particolare per capire come scatta un intervento di una 'volante' dopo una chiamata o come agisce la polizia scientifica quando rileva gli elementi utili ad una indagine.

Durante la visita i ragazzi, divisi in gruppi, hanno avuto modo di visitare la Centrale Operativa dove pervengono le richieste di intervento da parte dei cittadini cui spesso segue l'intervento della "Volante" e gli uffici della Polizia Scientifica dove sono state loro mostrate le apparecchiature in dotazione e le tecniche utilizzate in occasione di sopralluoghi.

In particolare, sono state effettuate brevi dimostrazioni relative al prelievo di impronte digitali sul luogo dove sono stati commessi reati.

La visita, guidata dal Dirigente dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha suscitato grande interesse nei ragazzi che hanno posto ai poliziotti numerose domande. Infine è stata mostrata la "Volante" con tutte le sue dotazioni di bordo, automezzo che da sempre ha suscitato curiosità dei ragazzi.

L'evento è stato organizzato dall'Istituto Salesiano di Macerata dove i ragazzi, appartenenti più istituti scolastici della città, sono impegnati in varie attività che seguono il normale orario scolastico.



