Accordo Sabelli-Mila per la cessione di 'Stella Bianca'

Un accordo vincolate per la cessione di Stella Bianca Srl è stato firmato da Sabelli S.p.A e MILA (Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. Coop). 'Stella Bianca' è un'azienda specializzata nella produzione di stracchino, robiola, caprino, formaggi spalmabili freschi e solo da latte 100% italiano. Il closing dell'operazione è previsto entro giugno 2024.

Leader nelle specialità di gastronomia, Sabelli è una realtà consolidata e apprezzata nel mercato dei formaggi freschi a pasta filata. L'acquisizione di Stella Bianca fa parte di un processo ambizioso di ampliamento del gruppo su segmenti adiacenti rispetto al core business. L'investimento ha inoltre come obiettivo l'ulteriore accelerazione del progetto di sviluppo del gruppo con un ingresso importante nella divisione formaggi freschi spalmabili, in grado di permettere a Sabelli di diventare punto di riferimento sul versante della produzione conto terzi, e fornendo al contempo dello spazio ulteriore di visibilità e costruzione della marca Sabelli.

Il fatturato del gruppo Sabelli a seguito dell'operazione si attesterà oltre i 320 milioni di euro con un ebitda di oltre 41 milioni di euro. L'operazione rappresenta una grande opportunità anche per tutti i collaboratori e gli altri stakeholder di entrambe le società, in virtù della forte complementarità e delle numerose opportunità congiunte di sviluppo nell'ambito della distribuzione e nei piani di ricerca & sviluppo di lungo periodo.

"L'operazione Stella Bianca ha come obiettivo - ha dichiarato Simone Mariani, CEO di Sabelli - l'ingresso nel mercato dei freschi spalmabili, guadagnando una posizione di leadership sul versante della produzione conto terzi, e fornendo dello spazio ulteriore di visibilità e costruzione della marca Sabelli".

"Forte della credibilità assunta negli anni sulle mozzarelle prima e su burrate e stracciatelle poi, con questa acquisizione - ha dichiarato Angelo Davide Galeati, CEO di Sabelli - Sabelli punterà a diventare il brand affidabile di riferimento anche per queste categorie, ampliando così il perimetro del nostro "Sa di bianco, sa di buono".



