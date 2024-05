Cittadinanza onoraria alla squadra di volley di Grottazzolina

"Per il lustro che avete dato alla città, per la vetrina che Grottazzolina ha avuto grazie a voi, al prossimo Consiglio comunale proporrò per la Yuasa Battery il conferimento della cittadinanza onoraria". Lo ha annunciato il sindaco di Grottazzolina (Fermo), Alberto Antognozzi, ricevendo la squadra e la società in Comune.

Antognozzi, che guida una città di poco più di 3.000 abitanti, ha incontrato i ragazzi di coach Ortenzi che quest'anno, dopo un campionato da protagonisti assoluti, hanno conquistato la serie A1 di pallavolo. Ortenzi ha donato una maglia della squadra al sindaco, alla presenza di Carlo Valeriani, icona della pallavolo locale. Dopo il momento istituzionale la squadra si è trasferita nella sala John Lennon per una cena insieme ai cittadini, per una serata in cui sono state ripercorsi i momenti e le tappe salienti della stagione sportiva che l'ha portata a conquistare la promozione in serie A1.



