Con la bolletta di luce arriva lo sconto sulla spesa al super

La bolletta della luce può servire anche ad avere sconti nel fare la spesa: Coop Alleanza 3.0: tramite la partecipata Alleanza luce & gas ha infatti creato l'offerta Accendi unica Coop che permette a chi la sottoscrive di ottenere ogni 2 mesi il 20% di sconto su uno scontrino massimo di 50 euro di spesa di prodotti a marchio Coop per un anno.

E i punti accumulati sulla tessera con questi acquisti possono poi essere utilizzati a loro volta per sconti in bolletta. Si tratta di "un nuovo approccio al consumatore e al socio - ha spiegato il direttore generale alla gestione Flavio Corti - che vede la spesa nel carrello e quella dell'energia sinergicamente abbinate e scontate. Stiamo testando il prodotto sul mercato fino a fine giugno. La prima risposta dei soci a questa novità è davvero positiva".

Accendi Unica Coop, come tutti i prodotti Accendi, garantisce la provenienza di tutta l'energia consumata da fonti rinnovabili, e la vendita di Gas Verde 100% CO2 free tramite certificati VERs (voluntary Emission reductions) che compensano le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di gas.

"La richiesta di risparmio, qualità e attenzione all'ambiente" oggi "sono fattori imprescindibili per il consumatore e il socio" ha osservato il presidente Antonio Cerulli, sintetizzando l'offerta con la formula: "la bolletta che ti sconta la spesa e la spesa che ti sconta la bolletta".





