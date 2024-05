Tragico incidente con lo scooter: un morto e un ferito grave

Un uomo di circa 40 anni è deceduto e un altro, anche lui di circa 40 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Torrette di Ancona con l'eliambulanza a seguito di un incidente stradale in scooter.

Erano circa le 17 quando la centrale del 118 è stata attivata per un grave incidente stradale a pochi metri da piazzale Ostilio Ricci, a Fermo.il ferito è stato trasportato all'ospedale Murri di Fermo, dove, ad attendere il paziente, c'era l'eliambulanza che lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale di Torrette di Ancona. La vittima è un albanese: stando a una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto, era in sella allo scooter insieme a un connazionale, quando il conducente ne ha perso il controllo. Sul posto i sanitari della Croce verde di Fermo e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, la Polizia locale e la Polizia stradale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sono in corso gli accertamenti, da parte delle forze dell'ordine, per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.



