Scoppio bomboletta gas durante incendio, ferito vigile del fuoco

Nel corso di un intervento per domare un incendio di sterpaglia divampato a Monte Giberto nel Fermano, una bomboletta di gas abbandonata da ignoti tra la vegetazione è scoppiata a causa del calore sprigionato. La deflagrazione ha investito un vigili del fuoco che era intervenuto, stordendolo e causandogli problemi all'udito. Il fatto è avvenuto intorno alle 14. Il ferito è stato subito trasportato dai sanitari al pronto soccorso del vicino ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi - i primo esami non hanno riscontrato lesioni interne o altre complicazioni e non ha riportato ustioni o ferite esterne - ma la circostanza ha destato preoccupazione durante le operazioni di spegnimento del rogo.



