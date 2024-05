Fondazione ospedale Salesi da onlus e ente terzo settore

"La Fondazione Ospedale Salesi Onlus continuerà a supportare l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ancora di più nei prossimi anni che vedranno la conclusione della costruzione del Nuovo Salesi, che sarà strettamente connesso al Presidio principale di Torrette di Ancona". Lo ha detto la presidente della Fondazione Ospedale Salesi Onlus, dottoressa Cinzia Cocco, Direttore Amministrativo dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, intervenendo a Fabriano in occasione dell'incontro di presentazione della Fondazione presso il Rotary Club di Fabriano, che si è tenuto ieri a Fabriano.

Affiancata dall'Avvocato Saverio Sabatini, Vice Presidente della Fondazione Salesi, Cocco ha annunciato che "è in corso la trasformazione della compagine sociale" con il passaggio "da Onlus a Ente del Terzo Settore". Uno scatto che arriva nel periodo in cui la Fondazione compie i suoi 20 anni di attività (2024). La Presidente ha delineato una realtà in crescita con "un patrimonio molto stabile" grazie anche al prezioso supporto "dei privati partecipanti, che con il loro contributo sostengono le molteplici attività messe in campo dalla Fondazione nel perseguimento dei propri fini istituzionali".

"Come risulta dal bilancio del 2023 - ha proseguito - La Fondazione ha realizzato progetti e attività con un impegno di risorse economiche importanti per un ente no profit". Un supporto importante, quello della Fondazione Ospedale Salesi Onlus a favore all'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, perno della rete assistenziale regionale per il livello di complessità di prestazioni erogate e polo di attrazione anche per le Regioni limitrofe. La Presidente ha poi sottolineato la stretta sinergia tra le competenze scientifiche e cliniche del Ssn e dell'Univpm nel raggiungimento della missione aziendale dell'Aou delle Marche.

"Il Presidio Ospedaliero Salesi, sede del Dipartimento Materno Infantile - ha ricordato - rappresenta un'eccellenza sanitaria che la Fondazione Ospedale Salesi sostiene con azioni che aggiungono valore, qualificando maggiormente sotto il profilo dell'accoglienza e delle dotazioni tecnico-scientifiche, rendendolo sempre più apprezzato e caro all'opinione pubblica".

Tra gli "obiettivi perseguiti dalla Fondazione e raggiunti con investimenti in ricerca, innovazione, formazione del personale e implementazione della tecnologia, ha ricordato la cura, la salute e il benessere del bambino, dalla nascita all'età adulta, l'assistenza alla maternità e alla donna di ogni età". "Grazie al lavoro della Fondazione e alla sua mirata attività di raccolta fondi - ha spiegato -, possono essere sostenuti progetti scientifici e di aggiornamento tecnologico di importanza strategica per la continua crescita scientifica ed assistenziale dell'ospedale. Molti progetti di accoglienza, rivolti ai bambini e alle famiglie, costituiscono un valore aggiunto che si integra nel percorso di cura. Tutto ciò permette ai piccoli pazienti di giocare in un ambiente confortevole, ricco di colori e curiosità, di sperimentare le molteplici attività dei laboratori didattici in ludoteca, di ascoltare la musica insieme ai genitori, di condividere la giocosità dei clown e l'esperienza della zooterapia".

Obiettivi che la Fondazione persegue secondo i principi di equità, efficienza e trasparenza, facendo dell'attività di rendicontazione pubblica un momento irrinunciabile di "accountability" e di identità valoriale su cui basa la sua attività. "C'è un modo semplice per aiutare i bambini del Salesi: diventare Volontario o soggetto Partecipante della Fondazione - ha aggiunto la Dottoressa Cocco -. I volontari possono offrire un po' del loro tempo nelle numerose iniziative pubbliche di raccolta fondi della Fondazione, gli imprenditori e in generale le persone giuridiche partecipanti, possono ancor maggiormente contribuire al successo delle iniziative e dei progetti istituzionali". Infine, l'appello a "destinare in sede di dichiarazione dei redditi il 5x1000 alla Fondazione Salesi" per contribuire a sostenere le numerosissime iniziative per il benessere del bambino ricoverato, della sua famiglia e per la salute della donna.



