Scudo Blu Cri per la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Furlo

Mercoledì primo maggio alle 15.30 presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Furlo si terrà la cerimonia di posa dello Scudo Blu della Croce Rossa. Lo Scudo è il simbolo internazionale che segnala i beni culturali che devono essere preservati da qualunque azione di guerra che possa provocarne il danneggiamento o la distruzione.

Per l'occasione la Professoressa Anna Fucili, storica dell'Università di Urbino, ha prodotto una ricerca sulla Chiesa e Oratorio di Santa Maria delle Grazie che permetterà ai turisti ed agli intervenuti alla celebrazione di conoscere la storia di questo bene. "Ad oggi Fermignano vanta tre luoghi/monumenti da preservare in caso di conflitto armato. Il primo a salvaguardia del Ponte Romano e della Torre Medievale, il secondo a Villa Isola già residenza estiva della Famiglia Bonaventura e dimora di Torquato Tasso e il terzo, da quest'anno, la Chiesetta del Furlo Santa Maria delle Grazie e le due gallerie, etrusca e romana", commenta il presidente della Cri, Edmondo Feduzi. Il Comune di Fermignano, proprietario del bene, che ad oggi è inserito nella Riserva Naturale Statale del Furlo, ha più volte provveduto insieme alla Provincia di Pesaro Urbino ai lavori di manutenzione per consentirne la visita ai numerosi turisti.

L'apertura della Chiesetta è resa possibile grazie alle collaborazioni con le Pro Loco del Furlo e di Fermignano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA